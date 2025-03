No Dia Internacional da Mulher, conheça militares no topo da carreira que assumirão comando da tropa JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/03/2025 - 01h03 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h01 ) twitter

No Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8), o Jornal da Record destaca a trajetória de mulheres em papéis de liderança nas Forças Armadas e na Segurança Pública. Três médicas e capitãs da Marinha do Brasil estão prestes a serem promovidas a contra-almirantes. Elas seguem o caminho aberto por Dalva Maria Carvalho Mendes, a primeira mulher a se tornar oficial general nas Forças Armadas. Além disso, no Rio de Janeiro, Imê Dela Torres, supervisora na Secretaria Municipal de Ordem Pública, coordena sete equipes com 60 agentes em ações diversas e enfatiza a competência feminina em multitarefas.

