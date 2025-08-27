Novas regras para vistos estudantis nos EUA incluem entrevistas presenciais
Estudantes devem manter perfis públicos em redes sociais para análise
A partir de 2 de setembro, os Estados Unidos passaram a exigir entrevistas presenciais para a maioria dos pedidos de vistos estudantis. Além disso, solicitantes devem manter perfis públicos em redes sociais para que sejam analisados pelas autoridades americanas. Essas medidas visam garantir que o estilo de vida dos candidatos seja compatível com o tipo de visto solicitado e identificar possíveis publicações contrárias aos interesses dos EUA.
Os perfis em redes sociais devem abranger as plataformas utilizadas nos últimos cinco anos. Postagens polêmicas ou de cunho político são preocupações para estudantes como Laura, que teme que seu trabalho com bares e festas noturnas possa afetar sua obtenção do visto. As novas regras já impactaram a procura por programas de intercâmbio nos EUA, que caiu 15%, fazendo com que muitos brasileiros considerem destinos alternativos como Reino Unido e Canadá.
Além das novas exigências, o custo do visto americano também aumentará em outubro. A taxa passará de 185 dólares para 435 dólares, ultrapassando 2.600 reais. A combinação das novas regras e do aumento nos custos tem levado estudantes a buscar países com exigências menos rigorosas.
Perguntas e Respostas
