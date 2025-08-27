Novas regras para vistos estudantis nos EUA incluem entrevistas presenciais Estudantes devem manter perfis públicos em redes sociais para análise JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A partir de 2 de setembro, entrevistas presenciais são exigidas para vistos estudantis nos EUA.

Solicitantes devem manter perfis públicos em redes sociais para análise pelas autoridades americanas.

A nova regra levou a uma queda de 15% na procura por intercâmbio nos EUA, com brasileiros considerando alternativas como Reino Unido e Canadá.

O custo do visto americano aumentará de 185 dólares para 435 dólares em outubro.

Estados Unidos voltam a exigir entrevistas presenciais para pedidos de vistos estudantis

A partir de 2 de setembro, os Estados Unidos passaram a exigir entrevistas presenciais para a maioria dos pedidos de vistos estudantis. Além disso, solicitantes devem manter perfis públicos em redes sociais para que sejam analisados pelas autoridades americanas. Essas medidas visam garantir que o estilo de vida dos candidatos seja compatível com o tipo de visto solicitado e identificar possíveis publicações contrárias aos interesses dos EUA.

Os perfis em redes sociais devem abranger as plataformas utilizadas nos últimos cinco anos. Postagens polêmicas ou de cunho político são preocupações para estudantes como Laura, que teme que seu trabalho com bares e festas noturnas possa afetar sua obtenção do visto. As novas regras já impactaram a procura por programas de intercâmbio nos EUA, que caiu 15%, fazendo com que muitos brasileiros considerem destinos alternativos como Reino Unido e Canadá.

Além das novas exigências, o custo do visto americano também aumentará em outubro. A taxa passará de 185 dólares para 435 dólares, ultrapassando 2.600 reais. A combinação das novas regras e do aumento nos custos tem levado estudantes a buscar países com exigências menos rigorosas.

Perguntas e Respostas

Quais são as novas exigências para a obtenção de vistos estudantis nos EUA a partir de setembro?

A partir de 2 de setembro, os Estados Unidos passaram a exigir entrevistas presenciais para a maioria dos pedidos de vistos estudantis e os solicitantes devem manter perfis públicos em redes sociais para análise pelas autoridades americanas.

Por que os perfis em redes sociais devem ser mantidos públicos?

Os perfis públicos devem abranger as plataformas utilizadas nos últimos cinco anos para que as autoridades possam avaliar se o estilo de vida dos candidatos é compatível com o tipo de visto solicitado e identificar possíveis publicações contrárias aos interesses dos Estados Unidos.

Como as novas regras afetaram a procura por programas de intercâmbio nos EUA?

As novas regras já impactaram a procura por programas de intercâmbio nos Estados Unidos, resultando em uma queda de 15%, levando muitos brasileiros a considerar destinos alternativos, como Reino Unido e Canadá.

Qual será o novo custo do visto americano a partir de outubro?

A partir de outubro, o custo do visto americano aumentará de 185 dólares para 435 dólares, o que ultrapassa 2.600 reais.

Assista ao vídeo - Estados Unidos voltam a exigir entrevistas presenciais para pedidos de vistos estudantis

