Novo empréstimo consignado para Trabalhadores CLT disponível Modalidade oferece juros menores usando FGTS como garantia 20/03/2025 - 23h57

JR Dinheiro: Empréstimo consignado para CLT começa a valer nesta sexta (21)

A partir desta sexta (21), uma nova modalidade de empréstimo consignado estará disponível para trabalhadores com carteira assinada. Anunciada pelo governo federal, essa medida pode beneficiar cerca de 47 milhões de pessoas ao oferecer crédito com juros mais baixos, utilizando o FGTS como garantia.

Para acessar o empréstimo, é necessário usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital para solicitar uma proposta. As opções serão enviadas em até 24 horas para análise. O pagamento das parcelas será descontado automaticamente na folha de pagamento mensalmente.

Embora ofereça vantagens em relação a outras dívidas com juros altos, como as do cartão de crédito, o empréstimo não é um benefício gratuito. Um trabalhador que recebe um salário mínimo pode comprometer até 35% da renda mensal com as parcelas do empréstimo, restando cerca de R$ 980 para suas despesas mensais. Portanto, é essencial um planejamento financeiro cuidadoso para evitar dificuldades financeiras.

Assista em vídeo - JR Dinheiro: Empréstimo consignado para CLT começa a valer nesta sexta (21)

