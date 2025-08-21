Logo R7.com
Novos ataques russos deixam mortos e feridos na Ucrânia

Mais de 90 drones foram lançados por Moscou durante a madrugada

Nas últimas 24 horas, novos ataques russos contra a Ucrânia resultaram em três mortes e deixaram 34 pessoas feridas. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, Moscou lançou mais de 90 drones durante a madrugada. As defesas ucranianas conseguiram derrubar cerca de 60 deles, mas os restantes atingiram cerca de 20 regiões do país.

Esses ataques ocorrem enquanto países europeus e os Estados Unidos realizam encontros diplomáticos para tentar negociar o fim do conflito. As autoridades ucranianas estão avaliando os danos causados por essa nova ofensiva russa.

