Obesidade provoca mais de 1,6 milhão de mortes prematuras no mundo todo, aponta estudo

A obesidade mata mais que os acidentes de trânsito, no mundo inteiro, acumulando 1,6 milhão de mortes prematuras, segundo o Atlas Mundial da Obesidade, divulgado nesta segunda-feira (3). No Brasil, 68% dos adultos brasileiros estão com excesso de peso, sendo que 31% já vivem com a obesidade. De acordo com o estudo, 60 mil mortes precoces no país podem ser atribuídas a doenças crônicas não transmissíveis devido ao sobrepeso e à obesidade, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer. O relatório projeta que, até 2030, 119 milhões de pessoas no país estarão acima do peso.

