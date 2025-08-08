Oito brasileiros disputam a Bola de Ouro em Paris

Oito brasileiros estão entre os indicados à Bola de Ouro, que premia os melhores da temporada no futebol mundial. A cerimônia será realizada no dia 22 de setembro, em Paris. Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, concorrem ao prêmio de Melhor Jogador. Estêvao, ex-Palmeiras, está na disputa entre atletas com até 21 anos.
Alisson Becker, goleiro do Liverpool, figura entre os melhores na sua posição. No futebol feminino, Amanda Gutierrez, do Palmeiras, e Marta, do Orlando Pride dos EUA, são candidatas ao prêmio. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina, está entre os melhores treinadores.
