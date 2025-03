Onda de calor no centro-sul deve perder força até a próxima semana Alerta vermelho emite aviso para mais de 900 cidades; temperaturas devem cair após domingo JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 08/03/2025 - 01h13 (Atualizado em 08/03/2025 - 01h13 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho devido à forte onda de calor que afeta 960 municípios no centro-sul do Brasil, incluindo estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As altas temperaturas devem persistir até este domingo, com uma queda esperada apenas na próxima semana.

Londrina, Ituiutaba e Araçatuba enfrentarão temperaturas de até 35 graus, acompanhadas por baixa umidade do ar. Porto Alegre terá um sábado escaldante com máximas de até 37 graus e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Em São Paulo e Cuiabá, o clima será típico de verão, com sol intenso e chuvas isoladas à tarde.

No litoral do Piauí, a quantidade de chuva quase atingiu o volume esperado para março. A chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul está prevista para sábado à noite, trazendo chances de temporais e granizo no interior. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais terão dias ensolarados com temperaturas entre 28 e 34 graus.

Em Uberlândia, Minas Gerais, as condições climáticas permanecerão inalteradas até segunda-feira, com dias quentes chegando a até 33 graus. Panambi, no Rio Grande do Sul, experimentará um sábado ensolarado; no domingo podem ocorrer pancadas de chuva à tarde enquanto o calor começa a diminuir gradualmente na próxima semana.

