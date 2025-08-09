Onda de frio traz geada ao Sul e afeta outras regiões do Brasil Temperaturas caem no Sul com possibilidade de neve nas serras Gaúcha e Catarinense JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 23h56 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma frente fria está afetando o sul do Brasil, com previsão de queda nas temperaturas.

Possibilidade de geadas e precipitações invernais, como neve, nas serras Gaúcha e Catarinense.

No sudeste, São Paulo terá chuvas esparsas, enquanto Salvador se manterá quente.

Em outras regiões, o norte enfrenta chuvas intensas e o nordeste pode ter pancadas de chuva devido a ventos marinhos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A frente fria continua a impactar o Sul do Brasil neste fim de semana, com previsão de queda nas temperaturas também no Sudeste e Centro-Oeste. A Campanha Gaúcha e áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná podem registrar geadas nas primeiras horas do dia. Precipitações invernais, como neve ou chuva congelada, são possíveis nas serras Gaúcha e Catarinense.

Em Curitiba, a manhã pode começar com garoa antes de o sol aparecer brevemente; a temperatura máxima será de 13 graus. São Paulo deve enfrentar um dia nublado com chuvas esparsas, variando entre 10 e 16 graus. Em Salvador, o clima permanece quente com máxima de 29 graus.

No Norte do país, chuvas intensas foram registradas no Pará e Amazonas. No Nordeste, ventos marítimos podem provocar pancadas entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Porto Alegre deve alcançar 15 graus enquanto Vitória pode chegar a 31 graus; em Fortaleza e Brasília, a temperatura pode atingir 30 graus enquanto Porto Velho registra até 32 graus.

Em Santa Fé do Sul (SP), o fim de semana promete tempo firme com temperaturas baixas pela manhã. No Recife, o fim de semana começa chuvoso antes que o sol eleve a temperatura para até 30 graus.

Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso

