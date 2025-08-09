Onda de frio traz geada ao Sul e afeta outras regiões do Brasil

Uma frente fria está afetando o sul do Brasil, com previsão de queda nas temperaturas.
Possibilidade de geadas e precipitações invernais, como neve, nas serras Gaúcha e Catarinense.
No sudeste, São Paulo terá chuvas esparsas, enquanto Salvador se manterá quente.
Em outras regiões, o norte enfrenta chuvas intensas e o nordeste pode ter pancadas de chuva devido a ventos marinhos.
A frente fria continua a impactar o Sul do Brasil neste fim de semana, com previsão de queda nas temperaturas também no Sudeste e Centro-Oeste. A Campanha Gaúcha e áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná podem registrar geadas nas primeiras horas do dia. Precipitações invernais, como neve ou chuva congelada, são possíveis nas serras Gaúcha e Catarinense.
Em Curitiba, a manhã pode começar com garoa antes de o sol aparecer brevemente; a temperatura máxima será de 13 graus. São Paulo deve enfrentar um dia nublado com chuvas esparsas, variando entre 10 e 16 graus. Em Salvador, o clima permanece quente com máxima de 29 graus.
No Norte do país, chuvas intensas foram registradas no Pará e Amazonas. No Nordeste, ventos marítimos podem provocar pancadas entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Porto Alegre deve alcançar 15 graus enquanto Vitória pode chegar a 31 graus; em Fortaleza e Brasília, a temperatura pode atingir 30 graus enquanto Porto Velho registra até 32 graus.
Em Santa Fé do Sul (SP), o fim de semana promete tempo firme com temperaturas baixas pela manhã. No Recife, o fim de semana começa chuvoso antes que o sol eleve a temperatura para até 30 graus.
