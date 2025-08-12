Logo R7.com
ONU pede investigação sobre morte de jornalistas em Gaza

Israel acusa repórter de ligação com Hamas; Al-Jazeera nega envolvimento

  • ONU solicita investigação sobre a morte de cinco jornalistas em Gaza.
  • Israel alega que um dos repórteres, Anas al-Sharif, tinha vínculos com o Hamas.
  • Al-Jazeera nega as acusações e destaca que os jornalistas estavam cobrindo os bombardeios.
  • Donald Trump apoia pressão militar sobre o Hamas, enquanto reuniões para cessar-fogo estão previstas no Egito.

 

As Nações Unidas solicitaram uma investigação independente sobre a morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza. O governo israelense afirma que um dos repórteres tinha vínculos com uma célula terrorista.

O incidente ocorreu próximo a um hospital na cidade de Gaza, onde os jornalistas estavam em uma tenda. Antes de ser atingido, o repórter Anas Al-Sharif divulgou um vídeo dos bombardeios. Além de Al-Sharif, outros quatro jornalistas da Al-Jazeera e duas pessoas faleceram no ataque. Israel apresentou documentos alegando que Al-Sharif estava ligado ao Hamas.

A Al-Jazeera refutou as acusações feitas por Israel. Enquanto isso, uma delegação do Hamas está prevista para se reunir no Egito visando discussões sobre cessar-fogo. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o grupo ainda não está pronto para negociar e concordou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em intensificar a pressão militar sobre o Hamas.

