ONU pede investigação sobre morte de jornalistas em Gaza Israel acusa repórter de ligação com Hamas; Al-Jazeera nega envolvimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h47 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA ONU solicita investigação sobre a morte de cinco jornalistas em Gaza.

Israel alega que um dos repórteres, Anas al-Sharif, tinha vínculos com o Hamas.

Al-Jazeera nega as acusações e destaca que os jornalistas estavam cobrindo os bombardeios.

Donald Trump apoia pressão militar sobre o Hamas, enquanto reuniões para cessar-fogo estão previstas no Egito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As Nações Unidas solicitaram uma investigação independente sobre a morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza. O governo israelense afirma que um dos repórteres tinha vínculos com uma célula terrorista.

O incidente ocorreu próximo a um hospital na cidade de Gaza, onde os jornalistas estavam em uma tenda. Antes de ser atingido, o repórter Anas Al-Sharif divulgou um vídeo dos bombardeios. Além de Al-Sharif, outros quatro jornalistas da Al-Jazeera e duas pessoas faleceram no ataque. Israel apresentou documentos alegando que Al-Sharif estava ligado ao Hamas.

A Al-Jazeera refutou as acusações feitas por Israel. Enquanto isso, uma delegação do Hamas está prevista para se reunir no Egito visando discussões sobre cessar-fogo. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o grupo ainda não está pronto para negociar e concordou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em intensificar a pressão militar sobre o Hamas.

O que as Nações Unidas solicitaram em relação à morte de jornalistas na Faixa de Gaza?

As Nações Unidas solicitaram uma investigação independente sobre a morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza.

‌



Qual é a alegação do governo israelense sobre um dos jornalistas mortos?

O governo israelense afirma que um dos repórteres, Anas Al-Sharif, tinha vínculos com uma célula terrorista.

Como a Al-Jazeera reagiu às acusações feitas por Israel?

A Al-Jazeera refutou as acusações feitas por Israel, negando qualquer envolvimento com o Hamas.

‌



Qual foi a posição do presidente dos Estados Unidos sobre as negociações com o Hamas?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Hamas ainda não está pronto para negociar e concordou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em intensificar a pressão militar sobre o grupo.

Veja também

‌



Repórter teria ligação com o Hamas, diz o governo israelense; Al-Jazeera e Hamas negam envolvimento

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Nações Unidas pedem investigação imparcial para apurar morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza Seis pessoas são atropeladas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro Casal é indiciado por homicídio depois de morte de jovem grávida dentro de motel em Goiás Donald Trump declara emergência de segurança pública na capital dos Estados Unidos Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas para aviões que transportam ouro em Roraima Israelense fica sob poder de terroristas do Hamas por mais de 500 dias Pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe morre aos 39 anos CBF começa a debater implementação de fair play financeiro no futebol brasileiro Cidades de Santa Catarina registram temperaturas negativas nesta segunda-feira (11) Confira a previsão do tempo para esta terça (12) Confusão em casa noturna termina com morte de segurança, em Pará de Minas (MG) Cinco pessoas são presas em Salvador acusadas de furto em shoppings de cinco estados do Nordeste Corregedoria da Câmara amplia prazo para definir punições a deputados que ocuparam plenário Empresários afetados por tarifaço ainda aguardam medidas de ajuda preparadas pelo governo Corinthians anuncia Vitinho como reforço para o ataque Tarifaço de Trump: presidente Lula defende soberania nacional durante evento sobre educação MP-PB apura denúncias de exploração de menores contra influenciador digital Hytalo Santos Dois turistas britânicos são dopados após aceitarem bebidas em festa no Rio de Janeiro Deputados apresentam projetos de lei para proteger crianças da exposição nas redes sociais Maioria dos brasileiros acredita que Lula não fez o necessário para evitar tarifaço

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!