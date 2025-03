Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prende mais de 400 foragidos por roubo e latrocínio JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 18h44 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h03 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma megaoperação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais de 400 foragidos por crimes de roubo e latrocínio. Entre os presos, está um dos chefes da segunda maior facção do estado. Luiz Carlos de Lomba, conhecido como ‘Chocolate’, foi preso em uma clínica estética em Itaperuna, no noroeste do estado do Rio. E ainda: Traficante espanhol procurado pela Interpol é preso em Santa Catarina.

