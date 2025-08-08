Operação da Polícia Militar em Paraisópolis deixa PM ferido

A Polícia Militar está conduzindo uma operação na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, para capturar dois suspeitos de roubo. Durante a ação, um policial foi baleado e está em estado grave.
A operação teve início após uma série de roubos na área. Os suspeitos foram identificados e perseguidos por um policial em uma motocicleta. Um dos homens tentou fugir a pé, mas foi alcançado em uma viela. Durante a abordagem, o suspeito estava armado e disparou contra o agente, que caiu ferido. A arma do policial foi levada pelo suspeito, que fugiu em seguida. O policial baleado no pescoço foi socorrido por um helicóptero da corporação e está internado. Os suspeitos ainda não foram capturados.
