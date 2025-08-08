Operação nacional prende quase 400 suspeitos de violência doméstica Ação coincide com aniversários das leis Maria da Penha e do feminicídio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 22h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Operação nacional prendeu quase 400 suspeitos de violência contra mulheres.

A ação ocorreu entre 1º e 7 de agosto, em celebração às leis Maria da Penha e do feminicídio.

Rio de Janeiro registrou 94 prisões em um único dia, enquanto em São Paulo foram apreendidas armas.

Quatro feminicídios e dez tentativas de assassinato de mulheres são registrados diariamente no Brasil.

Uma operação nacional resultou na prisão de quase 400 indivíduos acusados de violência contra mulheres, coincidindo com os aniversários das leis Maria da Penha e do feminicídio. A ação ocorreu entre os dias 1º e 7 de agosto, focando na detenção de suspeitos de ameaçar, agredir ou violar medidas protetivas.

No Rio de Janeiro, a polícia efetuou 94 prisões em um único dia. Em São Paulo, além dos mandados de prisão, foram apreendidas armas como bastões de madeira. Em Trancoso, na Bahia, um dos detidos é suspeito de abusar de duas crianças. A operação visa combater a violência doméstica, um crime que afeta toda a sociedade.

A cada dia, são registrados no Brasil quatro feminicídios e dez tentativas de assassinato de mulheres. Em 80% dos casos, o agressor era parceiro ou ex-parceiro das vítimas. Sobreviventes destacam a importância da denúncia para combater esse tipo de violência.

