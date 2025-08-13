Operação no Chapadão prende quatro e apreende adolescente por roubo
Ação policial desmantela esquema de desmanche na zona norte do Rio
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma operação policial na zona norte do Rio de Janeiro resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de um adolescente em uma ação contra o roubo de veículos. Realizada no Complexo do Chapadão, a operação visou enfraquecer uma quadrilha que atuava no desmanche de automóveis.
Os policiais realizaram batidas em quatro endereços suspeitos, onde encontraram carros sendo desmontados para revenda de peças como motores e faróis. Um veículo blindado da polícia deu suporte às ações, que também identificaram motocicletas sendo desmontadas nas ruas da comunidade.
Além das prisões, foram apreendidos carregadores de fuzil, munição e entorpecentes. Investigações apontam que o furto de veículos constitui uma importante fonte de renda para facções criminosas envolvidas em conflitos por territórios. Nos primeiros seis meses do ano, foram registrados mais de 11 mil roubos de veículos no estado do Rio, com um automóvel sendo roubado a cada 20 minutos.
Embora o governo do Rio tenha registrado uma diminuição nos casos deste crime em comparação com o ano anterior, a Região dos Lagos foi uma exceção, com um aumento de 28% nos registros.
Qual foi o resultado da operação policial no Complexo do Chapadão?
A operação resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de um adolescente por roubo de veículos.
O que foi encontrado durante as batidas em endereços suspeitos?
Os policiais encontraram carros sendo desmontados para a revenda de peças, como motores e faróis, além de motocicletas sendo desmontadas nas ruas da comunidade.
Quais itens foram apreendidos durante a operação?
Foram apreendidos carregadores de fuzil, munição e entorpecentes.
Qual é a situação dos roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro?
Nos primeiros seis meses do ano, foram registrados mais de 11 mil roubos de veículos no estado, o que representa um a cada 20 minutos, embora o governo informe uma diminuição nos casos em comparação ao ano anterior, exceto na Região dos Lagos, que teve um aumento de 28% nos registros.
Veja também
Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!