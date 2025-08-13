Operação no Chapadão prende quatro e apreende adolescente por roubo Ação policial desmantela esquema de desmanche na zona norte do Rio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h06 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Opera\u00e7\u00e3o policial no Chapad\u00e3o prendeu quatro pessoas e apreendeu um adolescente por roubo de ve\u00edculos.

A\u00e7\u00e3o tinha como objetivo desmantelar uma quadrilha envolvida no desmanche de autom\u00f3veis na zona norte do Rio.

Foram encontrados carros desmontados, muni\u00e7\u00e3o e entorpecentes nos endere\u00e7os revistados pela pol\u00edcia.

No primeiro semestre, foram registrados mais de 11 mil roubos de ve\u00edculos no estado, com aumento na regi\u00e3o dos Lagos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial na zona norte do Rio de Janeiro resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de um adolescente em uma ação contra o roubo de veículos. Realizada no Complexo do Chapadão, a operação visou enfraquecer uma quadrilha que atuava no desmanche de automóveis.

Os policiais realizaram batidas em quatro endereços suspeitos, onde encontraram carros sendo desmontados para revenda de peças como motores e faróis. Um veículo blindado da polícia deu suporte às ações, que também identificaram motocicletas sendo desmontadas nas ruas da comunidade.

Além das prisões, foram apreendidos carregadores de fuzil, munição e entorpecentes. Investigações apontam que o furto de veículos constitui uma importante fonte de renda para facções criminosas envolvidas em conflitos por territórios. Nos primeiros seis meses do ano, foram registrados mais de 11 mil roubos de veículos no estado do Rio, com um automóvel sendo roubado a cada 20 minutos.

Embora o governo do Rio tenha registrado uma diminuição nos casos deste crime em comparação com o ano anterior, a Região dos Lagos foi uma exceção, com um aumento de 28% nos registros.

