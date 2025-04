Operação policial no Rio de Janeiro resulta em mortes de suspeitos Ação do BOPE no morro do Faz Quem Quer visa conter facções criminosas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/04/2025 - 00h59 (Atualizado em 18/04/2025 - 00h59 ) twitter

Suspeitos de participarem de assassinato de PM são mortos durante operação no Rio de Janeiro

Durante uma operação da Polícia Militar no morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro, dois suspeitos de envolvimento no assassinato do terceiro sargento Everton Pitombeira foram mortos. A ação, conduzida pelo BOPE, resultou em tiroteio com criminosos locais, em que três suspeitos de tráfico de drogas foram mortos.

A operação também ocorreu em outras duas comunidades de Madureira para evitar confrontos entre facções rivais que disputam o controle territorial. Durante a ação, três homens suspeitos de tráfico foram presos, e as forças policiais apreenderam armamentos e drogas. A estratégia visava impedir a expansão territorial do Comando Vermelho na região.

