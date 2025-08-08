Logo R7.com
Operação policial no Rio resulta em prisão após saque

Complexo da Pedreira é ocupado por forças de segurança

  • Um homem foi preso em operação policial no Complexo da Pedreira, Rio de Janeiro.
  • A ação ocorreu após saque de uma carga roubada de carnes, com troca de tiros.
  • Em outras operações, cerca de seis mil agentes atuaram em oito estados do Nordeste contra crimes diversos.
  • Em Manaus, incêndios em duas fábricas foram controlados após quase 40 horas de trabalho das equipes.

 

Um homem foi preso durante uma operação no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro. A polícia ocupou a comunidade após um grupo saquear uma carga roubada de carnes. Durante a madrugada, houve intensa troca de tiros enquanto as forças de segurança buscavam restabelecer a ordem.

Em Belo Horizonte, equipes resgataram o jacaré Alfredo na Lagoa Santa. O animal foi ferido por arpões e a polícia investiga o ataque. Já no Nordeste, cerca de seis mil agentes participaram de uma megaoperação em oito estados para cumprir mais de 500 mandados relacionados a crimes como tráfico de drogas e homicídio.

Em Manaus, após quase 40 horas, incêndios em duas fábricas foram controlados. Equipes agora trabalham na limpeza e monitoramento para evitar novos focos enquanto investigam as causas do incêndio.

