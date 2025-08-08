Operação policial no Rio resulta em prisão após saque Complexo da Pedreira é ocupado por forças de segurança JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 23h05 (Atualizado em 07/08/2025 - 23h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um homem foi preso em operação policial no Complexo da Pedreira, Rio de Janeiro.

A ação ocorreu após saque de uma carga roubada de carnes, com troca de tiros.

Em outras operações, cerca de seis mil agentes atuaram em oito estados do Nordeste contra crimes diversos.

Em Manaus, incêndios em duas fábricas foram controlados após quase 40 horas de trabalho das equipes.

Um homem foi preso durante uma operação no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro. A polícia ocupou a comunidade após um grupo saquear uma carga roubada de carnes. Durante a madrugada, houve intensa troca de tiros enquanto as forças de segurança buscavam restabelecer a ordem.

Em Belo Horizonte, equipes resgataram o jacaré Alfredo na Lagoa Santa. O animal foi ferido por arpões e a polícia investiga o ataque. Já no Nordeste, cerca de seis mil agentes participaram de uma megaoperação em oito estados para cumprir mais de 500 mandados relacionados a crimes como tráfico de drogas e homicídio.

Em Manaus, após quase 40 horas, incêndios em duas fábricas foram controlados. Equipes agora trabalham na limpeza e monitoramento para evitar novos focos enquanto investigam as causas do incêndio.

