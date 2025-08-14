Operação policial no Rio resulta em quatro mortes e nove prisões

Operação policial no Rio de Janeiro resulta na morte de quatro suspeitos e um policial ferido.
Nove pessoas são presas e três menores são apreendidos na ação na zona oeste.
Confronto começa com barricadas incendiadas e fugas de criminosos para áreas de mata.
Moradores protestam contra a operação, bloqueando avenidas e suspendendo atividades de escolas e unidades de saúde.
Uma operação policial no Rio de Janeiro contra traficantes resultou na morte de quatro suspeitos e deixou um policial do Bope ferido. A ação levou à prisão de nove pessoas e à apreensão de três menores na zona oeste da cidade. Durante o confronto, motoristas abandonaram seus veículos para se proteger dos tiros.
O tumulto começou com barricadas incendiadas por criminosos nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus, tentando bloquear a chegada das forças policiais. Os suspeitos fugiram para áreas de mata e um condomínio, cuja entrada foi interditada.
A polícia encontrou fuzis e munições no local. Devido ao caos, várias escolas e unidades de saúde suspenderam atividades. Moradores protestaram contra a operação bloqueando avenidas com lixeiras e pneus.
Qual foi o resultado da operação policial no Rio de Janeiro?
A operação resultou na morte de quatro suspeitos e na prisão de nove pessoas, além de deixar um policial do Bope ferido.
Onde ocorreu a operação e quais foram as ações dos criminosos?
A operação ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro, nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus, onde os criminosos incendiaram barricadas para bloquear a chegada da polícia.
Quais foram as consequências da operação para a população local?
Devido ao tumulto, várias escolas e unidades de saúde suspenderam suas atividades, e moradores protestaram bloqueando avenidas com lixeiras e pneus.
O que a polícia apreendeu durante a operação?
A polícia encontrou fuzis e munições no local da operação.
