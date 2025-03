Operação reabre quiosques no Rio após ação de traficantes Adesivos falsos de interdição foram usados para extorquir comerciantes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h35 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h35 ) twitter

Minuto JR: prefeitura do RJ faz operação para reabrir quiosques fechados por traficantes

A prefeitura do Rio de Janeiro realizou uma operação para reabrir quiosques que haviam sido fechados ilegalmente por traficantes. Os criminosos usaram adesivos falsos de interdição para exigir dinheiro dos comerciantes. Durante a ação, duas pessoas foram detidas e levadas para prestar esclarecimentos.

Em outro caso, o mexicano Guillermo Fabian Ortiz, um dos principais produtores de metanfetamina em São Paulo, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão. Ortiz foi capturado em janeiro junto com três outros membros de sua organização criminosa.

Além disso, em Goiânia, o teto de uma igreja desabou enquanto placas solares eram instaladas. Um trabalhador sofreu ferimentos leves. No momento do acidente, o prédio estava vazio, e a obra havia sido autorizada por um engenheiro. As causas do desabamento estão sendo investigadas.

