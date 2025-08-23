Logo R7.com
Operações no interior de SP apreendem quase 300 armas de fogo

Ações em São Roque e Americana expõem fábricas clandestinas de armamento

JR na TV

  • Quase 300 armas de fogo foram apreendidas em operações no interior de São Paulo.
  • Sitios utilizados como fábricas clandestinas foram encontrados em São Roque e Americana.
  • Em São Roque, foram localizadas mais de 100 armas e maquinários para produção ilegal.
  • Operação em Americana focou no filho de um empresário preso por ligações com o crime organizado.

 

Quase 300 armas de fogo foram apreendidas em duas operações realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Militar no interior de São Paulo. Em São Roque, um sítio servia como fábrica clandestina e resultou na prisão de uma pessoa sem porte de arma. Em Americana, a ação visou o filho de um empresário preso por ligações com o Comando Vermelho.

Em São Roque, a polícia encontrou mais de 100 armas e centenas de munições, além de maquinários para fabricação ilegal. O principal investigado, um colecionador de armas chamado Wilson Guzon, usava sua licença para justificar o armazenamento do arsenal. No entanto, várias peças estavam irregulares, e materiais para produção ilícita de munições foram encontrados. Guzon não foi localizado, mas sua defesa afirma que ele está colaborando com as investigações.

A operação em Americana visou o filho de Eduardo Bazana, que assumiu os negócios após a prisão do pai por fornecimento de armas ao Comando Vermelho. No local, foram apreendidas mais de 180 armas e munições, algumas sem cadastro, outras em nome de Bazana. As autoridades investigam se o arsenal era destinado ao crime organizado. O valor das armas apreendidas nas operações pode ultrapassar dois milhões de reais.

Perguntas e Respostas

Quantas armas de fogo foram apreendidas nas operações no interior de São Paulo?


Quase 300 armas de fogo foram apreendidas em duas operações realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Militar no interior de São Paulo.

O que foi descoberto durante a operação em São Roque?


Em São Roque, a polícia encontrou mais de 100 armas, centenas de munições e maquinários para fabricação ilegal de armamento, além de uma pessoa presa por falta de porte de arma.

Qual é a relação do filho de Eduardo Bazana com as operações em Americana?


A operação em Americana visou o filho de Eduardo Bazana, que assumiu os negócios após a prisão do pai por fornecimento de armas ao Comando Vermelho. Durante a operação, mais de 180 armas foram apreendidas.

Qual é o valor estimado das armas apreendidas nas operações?

O valor das armas apreendidas nas operações pode ultrapassar dois milhões de reais.

Assista ao vídeo - Cerca de 300 armas de fogo são apreendidas em operações do MP e da PM, no interior de São Paulo

