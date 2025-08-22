Oposição assume controle na CPMI do INSS Comissão investigará fraudes nos benefícios previdenciários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h14 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A oposição assume a presidência e relatoria da CPMI do INSS.

A comissão investigará fraudes em benefícios que afetam cerca de seis milhões de aposentados.

Revelações de fraudes levaram à exoneração de Carlos Lupe e Alessandro Stefanuto, que deverão depor.

A CPMI tem um prazo de 180 dias para concluir suas investigações.

Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS realizará sua primeira reunião na próxima terça-feira (26). A oposição controla a presidência e a relatoria da comissão, que investigará descontos não autorizados em aposentadorias e benefícios do INSS, afetando cerca de seis milhões de aposentados.

A articulação política do governo falhou em manter os principais cargos da CPMI, permitindo à oposição definir a pauta das investigações. As fraudes foram reveladas em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, resultando na exoneração de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, e Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS. Ambos devem ser convocados para prestar esclarecimentos.

Frei Chico, irmão do presidente Lula e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, também pode ser chamado para depor. A CPMI tem um prazo de 180 dias para concluir suas investigações.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da CPMI do INSS?

‌



A CPMI do INSS irá investigar fraudes nos benefícios previdenciários, incluindo descontos não autorizados em aposentadorias que afetam cerca de seis milhões de aposentados.

Quem controla a CPMI do INSS?

‌



A oposição controla a presidência e a relatoria da CPMI do INSS, o que lhes permite definir a pauta das investigações.

Quais foram as consequências das fraudes reveladas?

‌



As fraudes levaram à exoneração de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, e Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, que devem ser convocados para prestar esclarecimentos.

Qual é o prazo para a conclusão das investigações da CPMI?

A CPMI tem um prazo de 180 dias para concluir suas investigações.

Assista ao vídeo - Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26)

Veja também

‌



Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/08/2025 Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos Lula participa de entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26) Minuto JR: Operação captura 26 membros do Comando Vermelho no Ceará Suspeitos de provocar rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro são presos Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante JR Dinheiro: empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, revela levantamento Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia Câmara dos Deputados aprova PL contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!