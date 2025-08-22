Oposição assume controle na CPMI do INSS
Comissão investigará fraudes nos benefícios previdenciários
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS realizará sua primeira reunião na próxima terça-feira (26). A oposição controla a presidência e a relatoria da comissão, que investigará descontos não autorizados em aposentadorias e benefícios do INSS, afetando cerca de seis milhões de aposentados.
A articulação política do governo falhou em manter os principais cargos da CPMI, permitindo à oposição definir a pauta das investigações. As fraudes foram reveladas em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, resultando na exoneração de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, e Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS. Ambos devem ser convocados para prestar esclarecimentos.
Frei Chico, irmão do presidente Lula e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, também pode ser chamado para depor. A CPMI tem um prazo de 180 dias para concluir suas investigações.
Perguntas e Respostas
Qual é o objetivo da CPMI do INSS?
A CPMI do INSS irá investigar fraudes nos benefícios previdenciários, incluindo descontos não autorizados em aposentadorias que afetam cerca de seis milhões de aposentados.
Quem controla a CPMI do INSS?
A oposição controla a presidência e a relatoria da CPMI do INSS, o que lhes permite definir a pauta das investigações.
Quais foram as consequências das fraudes reveladas?
As fraudes levaram à exoneração de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, e Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, que devem ser convocados para prestar esclarecimentos.
Qual é o prazo para a conclusão das investigações da CPMI?
A CPMI tem um prazo de 180 dias para concluir suas investigações.
