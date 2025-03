Ovos de Páscoa devem ficar até 10% mais caros devido à alta do cacau Oscilações climáticas afetam produção africana e impactam preços no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 23h59 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h59 ) twitter

Os ovos de Páscoa devem ter um aumento de preço de até 10% neste ano por conta do aumento no custo do cacau, principal matéria-prima do chocolate. Nos últimos doze meses, o valor do cacau subiu quase 300%, refletindo nas prateleiras brasileiras.

A África, maior exportadora mundial de cacau, enfrentou oscilações climáticas que prejudicaram sua produção, afetando o abastecimento global de chocolate. Para minimizar esse impacto no preço final dos produtos, a indústria busca alternativas como a incorporação de outros ingredientes nos recheios.

No Brasil, 80% do cacau consumido é produzido internamente. O país planeja dobrar sua produção até 2030 para alcançar autossuficiência e potencialmente iniciar exportações. Atualmente, a estabilidade na produção nacional ajuda a manter o mercado interno abastecido.

