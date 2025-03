Pá e enxada encontradas perto do corpo de Vitória pertencem à família do suspeito Ferramentas foram reconhecidas por familiares de Maicol Sales dos Santos em investigação criminal JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 23h56 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h56 ) twitter

Pá e enxada apreendidas próximas ao corpo de Vitória pertencem à família do principal suspeito

A Polícia Civil de São Paulo investiga ferramentas encontradas próximas ao local onde o corpo da adolescente Vitória Regina de Souza foi deixado em Cajamar. Uma pá e uma enxada foram reconhecidas pela família de Maicol Sales dos Santos como pertencentes a eles e desaparecidas na época do crime.

Durante as investigações na zona rural de Cajamar, policiais civis estiveram na casa da família de Maicol, que foi preso no final de semana. O padrasto dele e um ajudante foram levados à delegacia de Franco da Rocha para prestar depoimento como testemunhas sobre as ferramentas encontradas.

Fontes ligadas à investigação confirmaram que o padrasto e o ajudante reconheceram a pá e a enxada. Além disso, no carro de Maicol foram encontrados um fio de cabelo e manchas de sangue; vestígios também surgiram na casa onde ele morou. Maicol foi escoltado por agentes do grupo de operações especiais para realizar novos exames e coleta de material genético.

O jornalista Roberto Cabrini apurou que Vitória foi dopada, abusada sexualmente e torturada antes de ser morta. A defesa de Maicol nega as acusações, enquanto o advogado da família da adolescente afirma que os pais buscam respostas.

