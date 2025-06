Pai invade palco escolar e agride criança em Brasília Incidente ocorreu durante apresentação em Vicente Pires JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h08 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h08 ) twitter

Homem invade palco e agride criança de quatro anos durante apresentação em escola de Brasília

Durante uma apresentação em uma escola particular na região administrativa de Vicente Pires, em Brasília, um pai invadiu o palco e agrediu uma criança de quatro anos. Ele segurou o menino pelo pescoço enquanto proferia xingamentos, causando choro e medo na criança.

Outros pais presentes rapidamente intervieram para afastar o agressor do palco. Uma policial civil tentou prender o homem e foi agredida com um tapa no rosto durante a tentativa. Na delegacia, o agressor alegou que seu filho sofria bullying na escola e que a instituição não havia tomado medidas para resolver o problema.

O homem assinou um termo circunstanciado e foi liberado, devendo responder por desacato e agressão sem lesão corporal. A defesa afirmou que ele está arrependido e que sua reação foi exagerada diante da situação. A escola lamentou o ocorrido e informou que a família envolvida não manterá mais vínculo com a instituição. Os pais da criança agredida optaram por não se pronunciar sobre o caso.

