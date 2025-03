Palmeiras aposta em Vitor Roque para conquistar título paulista Atacante de 20 anos torna-se a contratação mais cara do futebol brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 01h18 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h06 ) twitter

Palmeiras aposta em Vitor Roque para conquistar o tetracampeonato paulista

A poucos dias da primeira partida decisiva do Campeonato Paulista, o Palmeiras deposita suas esperanças em Vitor Roque para alcançar um inédito tetracampeonato estadual. O jovem atacante foi adquirido por R$ 154 milhões, tornando-se a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Com contrato até 2029, Vitor Roque veio do Barcelona para integrar o elenco alviverde.

Em sua estreia contra o São Paulo, Vitor Roque protagonizou um lance de pênalti que resultou no gol de Raphael Veiga. Apesar de não marcar gols, sua atuação foi considerada decisiva pela equipe técnica e pela torcida. O atacante teve apenas uma semana de treinos antes de sua primeira partida oficial pelo Palmeiras.

A presidente do clube, Leila Pereira, celebrou a chegada de Vitor Roque como resposta à demanda dos torcedores por um centroavante de peso. Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira destacou a visão estratégica do clube ao investir em um jogador promissor com potencial de desenvolvimento nos próximos anos.

