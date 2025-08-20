Logo R7.com
Palmeiras contrata goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians

Vasco recebe Andrés Gómez por empréstimo até meados do próximo ano

O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do goleiro Carlos Miguel, que assinou contrato até 2030. A transferência envolveu um investimento de cerca de R$ 35 milhões pagos ao Nottingham Forest. Carlos Miguel, de 26 anos e com uma altura de 2,04 metros, foi titular no Corinthians antes de sua passagem pela Inglaterra.

No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama confirmou a chegada do atacante colombiano Andrés Gómez, de 22 anos, por empréstimo do Rennes, da França. O acordo é válido até o meio do próximo ano, tornando Gómez o décimo reforço do clube nesta temporada.

Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH

