Palmeiras e São Paulo chegam confiantes para a disputa de uma vaga na final do Paulistão

Palmeiras e São Paulo chegam confiantes para a semifinal do Paulistão. Do lado do Verdão, o zagueiro Gustavo Gomez e o lateral Piquerez estão recuperados de lesão e devem começar jogando. O clássico pode ter ainda a estreia do atacante Vitor Roque, reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Já do lado do São Paulo, a apreensão é motivada pelo fato de que o Tricolor não vence o Palmeiras desde 2023. Nesta segunda (10), o clube terá todas as estrelas à disposição e entrará em campo com Lucas, Oscar e Calleri no trio de ataque.

