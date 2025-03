Palmeiras X Corinthians: veja o retrospecto do clássico em finais de Paulistão JR na TV|Do R7 12/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h25 ) twitter

Em três meses de campeonato, dos 16 times que começaram o Paulistão, restaram apenas dois. Corinthians e Palmeiras protagonizam uma das maiores rivalidades do Brasil. Times com uma longa história de duelos. Só em finais do estadual, já se encontraram sete vezes. Agora, o Verdão tem um retrospecto favorável com quatro vitórias. Neste domingo (16), os dois times voltam a se enfrentar no Allianz Parque. O primeiro jogo da final terá transmissão da RECORD, do R7 e do PlayPlus, a partir das 18h. O jogo da volta, que vai definir o campeão, será na quinta-feira (27) na Neo Química Arena.

