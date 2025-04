Paraguai convoca embaixador brasileiro para esclarecer suposto esquema de espionagem Servidor da Abin relatou invasão de sistemas paraguaios à Polícia Federal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h43 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paraguai convoca embaixador do Brasil para explicar suposto esquema de espionagem da Abin

O Paraguai convocou o embaixador do Brasil no país, José Antonio Marcondes, para explicar um suposto esquema de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência. Um servidor da Abin afirmou à Polícia Federal que sistemas de dados do governo paraguaio foram invadidos. O objetivo seria obter informações sobre a renegociação das tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu. Em resposta, o Paraguai suspendeu as negociações até que o caso seja esclarecido.

Assista em vídeo - Paraguai convoca embaixador do Brasil para explicar suposto esquema de espionagem da Abin

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!