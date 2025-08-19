Logo R7.com
Paraquedista desmaia durante salto em Anápolis (GO)

Karina Sampaio Silva está em estado grave após queda

  • Karina Sampaio Silva, de 35 anos, desmaiou durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás.
  • A suspeita é que ela tenha desmaiado logo após sair do avião, a aproximadamente 4 mil metros de altura.
  • Ela foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis com traumatismo craniano e está em estado grave, sedada e intubada.
  • A empresa de paraquedismo promete apoiar a família e investigar o acidente.

 

Karina Sampaio Silva, de 35 anos, sofreu um grave acidente durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás. A suspeita é que ela tenha desmaiado logo após sair do avião, saltando de uma altura aproximada de 4 mil metros. Vídeos feitos por moradores mostram Karina girando no ar e caindo em parafuso.

O resgate foi prontamente acionado pela empresa de paraquedismo, com a equipe de socorro chegando rapidamente ao local do impacto graças à coordenação do piloto. Karina foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis com diagnóstico de traumatismo craniano e permanece sedada, intubada e em ventilação mecânica devido à gravidade de seu estado.

Ela estava finalizando um curso de paraquedismo no momento do acidente. A empresa responsável afirmou que dará apoio integral à família e investigará as circunstâncias do ocorrido.

O que aconteceu com Karina Sampaio Silva durante o salto de paraquedas?

Karina Sampaio Silva, de 35 anos, desmaiou durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás, a uma altura de aproximadamente 4 mil metros, resultando em uma queda grave.


Qual foi a gravidade do estado de saúde de Karina após o acidente?

Karina sofreu traumatismo craniano e foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis, onde permanece sedada, intubada e em ventilação mecânica devido à gravidade de seu estado.

O que a empresa de paraquedismo informou sobre o acidente?

A empresa responsável afirmou que dará apoio integral à família de Karina e investigará as circunstâncias do ocorrido.


Em que momento Karina estava realizando o salto quando ocorreu o acidente?

Karina estava finalizando um curso de paraquedismo no momento do acidente.

