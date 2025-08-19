Paraquedista desmaia durante salto em Anápolis (GO)
Karina Sampaio Silva está em estado grave após queda
Karina Sampaio Silva, de 35 anos, sofreu um grave acidente durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás. A suspeita é que ela tenha desmaiado logo após sair do avião, saltando de uma altura aproximada de 4 mil metros. Vídeos feitos por moradores mostram Karina girando no ar e caindo em parafuso.
O resgate foi prontamente acionado pela empresa de paraquedismo, com a equipe de socorro chegando rapidamente ao local do impacto graças à coordenação do piloto. Karina foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis com diagnóstico de traumatismo craniano e permanece sedada, intubada e em ventilação mecânica devido à gravidade de seu estado.
Ela estava finalizando um curso de paraquedismo no momento do acidente. A empresa responsável afirmou que dará apoio integral à família e investigará as circunstâncias do ocorrido.
