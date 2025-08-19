Paraquedista desmaia durante salto em Anápolis (GO) Karina Sampaio Silva está em estado grave após queda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Karina Sampaio Silva, de 35 anos, desmaiou durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás.

A suspeita é que ela tenha desmaiado logo após sair do avião, a aproximadamente 4 mil metros de altura.

Ela foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis com traumatismo craniano e está em estado grave, sedada e intubada.

A empresa de paraquedismo promete apoiar a família e investigar o acidente.

Karina Sampaio Silva, de 35 anos, sofreu um grave acidente durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás. A suspeita é que ela tenha desmaiado logo após sair do avião, saltando de uma altura aproximada de 4 mil metros. Vídeos feitos por moradores mostram Karina girando no ar e caindo em parafuso.

O resgate foi prontamente acionado pela empresa de paraquedismo, com a equipe de socorro chegando rapidamente ao local do impacto graças à coordenação do piloto. Karina foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis com diagnóstico de traumatismo craniano e permanece sedada, intubada e em ventilação mecânica devido à gravidade de seu estado.

Ela estava finalizando um curso de paraquedismo no momento do acidente. A empresa responsável afirmou que dará apoio integral à família e investigará as circunstâncias do ocorrido.

