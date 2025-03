Paulistão: enquanto o Palmeiras retoma os treinos, jogadores do Corinthians ganham novo dia de folga JR na TV|Do R7 19/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta (19). O elenco se reapresentou com novidades. O meia-atacante Maurício, destaque do Verdão no início do ano, está recuperado da cirurgia no ombro direito e participou de parte do treinamento. O reforço Lucas Evangelista fez a primeira atividade com o grupo, mas não pode jogar o estadual. Já o lateral-direito Marcos Rocha teve uma lesão confirmada na coxa e vai desfalcar o Palmeiras na grande final do Paulistão.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD