Paulistão: Santos espera bom desempenho de Neymar no clássico contra o Corinthians JR na TV|Do R7 05/03/2025 - 22h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a bola no pé, Neymar continua sendo um menino. Ele brinca, passeia por entre marcadores, faz do campo seu parque de diversões. Sem a bola, o camisa dez mostra que tem a responsabilidade de comandar, cobrar e ser a referência. Neymar nunca ficou de fora de uma final de Paulistão pelo Santos. Na primeira passagem, disputou cinco e ganhou três. O que mais empolga o torcedor santista é que o Neymar de hoje, mesmo longe da melhor forma física, está cada vez mais perto da versão Neymar antigo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD