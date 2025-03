Pedro Severino deixa UTI após acidente de carro em São Paulo Jogador do Bragantino que sofreu colisão na Rodovia Anhanguera respira sem aparelhos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h42 ) twitter

Após 19 dias, jogador do Bragantino que sofreu acidente deixa a UTI e respira sem aparelhos

Pedro Severino, jogador do Bragantino, foi transferido para um quarto após passar 19 dias na UTI devido a um grave acidente de carro no interior de São Paulo. Durante esse período, os médicos chegaram a iniciar o protocolo de morte cerebral, mas ele reagiu positivamente após a redução dos sedativos e agora respira sem a ajuda de aparelhos.

O acidente ocorreu na Rodovia Anhanguera, em Americana, quando o carro em que Severino estava colidiu com a traseira de um caminhão. O motorista admitiu ter dormido ao volante. Outro jogador presente no veículo, Pedro Castro, sofreu apenas ferimentos leves.

Severino foi inicialmente atendido em um hospital de Americana antes de ser transferido para Ribeirão Preto. Apesar da melhora significativa no quadro respiratório, seu estado neurológico ainda requer cuidados contínuos. Um neurocirurgião explicou que partes saudáveis do cérebro podem compensar as áreas afetadas pelo trauma, oferecendo esperança para sua recuperação.

