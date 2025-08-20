Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Perigos de aceitar termos de uso sem leitura

Contas bancárias podem ser abertas sem clareza no consentimento

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Consumidores frequentemente aceitam termos de uso sem ler, o que pode resultar em problemas.
  • Uma mulher descobriu que uma conta foi aberta em seu nome sem seu consentimento após usar um aplicativo de transporte.
  • Casos semelhantes ocorrem com serviços de transporte e pedágio, criando contas automaticamente pelo CPF dos usuários.
  • O Banco Central disponibiliza a ferramenta Registrato para monitorar contas e operações financeiras relacionadas ao CPF.

 

Consumidores que contratam serviços digitais frequentemente concordam com termos de uso sem lê-los completamente. Isso pode resultar na abertura de contas bancárias vinculadas ao CPF sem consentimento claro. Uma mulher descobriu que uma conta foi aberta em seu nome após cadastro em um aplicativo de transporte, percebendo o problema ao tentar receber um pagamento.

Casos semelhantes têm se tornado comuns em serviços de transporte e pedágio, onde contas são criadas automaticamente usando o CPF dos usuários. O Procon destaca que empresas autorizadas a atuar como instituições financeiras devem informar claramente sobre os serviços contratados e as condições de abertura e encerramento de contas.

Para ajudar na prevenção de fraudes e no monitoramento de autorizações concedidas inadvertidamente, o Banco Central oferece a ferramenta Registrato. Esta ferramenta permite verificar contas ou operações financeiras associadas ao CPF.

Quais são os riscos de concordar com termos de uso sem lê-los completamente?

Concordar com termos de uso sem lê-los pode resultar na abertura de contas bancárias vinculadas ao CPF sem consentimento claro do consumidor.


O que aconteceu com uma mulher que usou um aplicativo de transporte?

Ela descobriu que uma conta foi aberta em seu nome após se cadastrar no aplicativo, ao perceber o problema ao tentar receber um pagamento.

Como o Procon orienta as empresas em relação à abertura de contas?

O Procon afirma que empresas autorizadas a atuar como instituições financeiras devem informar claramente sobre os serviços contratados e as condições de abertura e encerramento de contas.


Que ferramenta o Banco Central disponibiliza para ajudar na prevenção de fraudes?

O Banco Central oferece a ferramenta Registrato, que permite verificar contas ou operações financeiras associadas ao CPF para monitorar autorizações concedidas inadvertidamente.

Veja também


Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.