Perigos de aceitar termos de uso sem leitura
Contas bancárias podem ser abertas sem clareza no consentimento
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Consumidores que contratam serviços digitais frequentemente concordam com termos de uso sem lê-los completamente. Isso pode resultar na abertura de contas bancárias vinculadas ao CPF sem consentimento claro. Uma mulher descobriu que uma conta foi aberta em seu nome após cadastro em um aplicativo de transporte, percebendo o problema ao tentar receber um pagamento.
Casos semelhantes têm se tornado comuns em serviços de transporte e pedágio, onde contas são criadas automaticamente usando o CPF dos usuários. O Procon destaca que empresas autorizadas a atuar como instituições financeiras devem informar claramente sobre os serviços contratados e as condições de abertura e encerramento de contas.
Para ajudar na prevenção de fraudes e no monitoramento de autorizações concedidas inadvertidamente, o Banco Central oferece a ferramenta Registrato. Esta ferramenta permite verificar contas ou operações financeiras associadas ao CPF.
Quais são os riscos de concordar com termos de uso sem lê-los completamente?
Concordar com termos de uso sem lê-los pode resultar na abertura de contas bancárias vinculadas ao CPF sem consentimento claro do consumidor.
O que aconteceu com uma mulher que usou um aplicativo de transporte?
Ela descobriu que uma conta foi aberta em seu nome após se cadastrar no aplicativo, ao perceber o problema ao tentar receber um pagamento.
Como o Procon orienta as empresas em relação à abertura de contas?
O Procon afirma que empresas autorizadas a atuar como instituições financeiras devem informar claramente sobre os serviços contratados e as condições de abertura e encerramento de contas.
Que ferramenta o Banco Central disponibiliza para ajudar na prevenção de fraudes?
O Banco Central oferece a ferramenta Registrato, que permite verificar contas ou operações financeiras associadas ao CPF para monitorar autorizações concedidas inadvertidamente.
Veja também
Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!