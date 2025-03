Período de Carnaval termina com mais de mil acidentes e 83 mortes em rodovias federais do Brasil JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 21h54 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o Carnaval, foram registrados 1.150 acidentes em rodovias federais em todo o país. 83 pessoas morreram. Dentre as vítimas, está um motorista, de 58 anos, que dirigia um caminhão carregado com soja que caiu da ponte do Rio Claro, em Goiás. Ainda assim, a Polícia Rodoviária Federal constatou que o número de mortes no feriado caiu mais de 5%, em relação ao Carnaval do ano passado.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD