Peritos encontram DNA de policiais em carro e roupas usados no assassinato de Vinícius Gritzbach JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 01h19 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h06 )

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um laudo da Polícia Científica identificou material genético de dois policiais militares em um carro e em roupas usados na execução de Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os agentes já estão presos. O resultado da perícia foi encaminhado para os investigadores e para a Corregedoria da Polícia Militar. E ainda: Turistas argentinos baleados em praia do RJ estão em estado grave.

