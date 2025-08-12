Pesquisa indica insatisfação com atuação de Lula sobre tarifas dos EUA

Uma pesquisa revela que muitos brasileiros acreditam que o presidente Lula não tomou todas as medidas necessárias para evitar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Entre os entrevistados, 38% discordam completamente que Lula esgotou esforços para impedir essas tarifas sobre produtos brasileiros. Além disso, 13% discordam em parte, totalizando assim 51% de insatisfação com a atuação do presidente nesse tema.
Por outro lado, 26% dos participantes acreditam que Lula fez o possível para lidar com a questão das tarifas, enquanto outros 15% afirmam que ele fez em parte o que podia. A pesquisa entrevistou duas mil pessoas entre os dias 1º e 5 de agosto, com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de dois pontos percentuais.
