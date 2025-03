PF faz operação para combater tráfico internacional de armas que abastece o Comando Vermelho JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h10 ) twitter

No Rio, a Polícia Federal foi às ruas para combater o tráfico internacional de armas, responsável pelo envio de cerca de dois mil fuzis para facções criminosas. Segundo a investigação, traficantes enviavam armas de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. Os fuzis eram entregues para criminosos do Comando Vermelho. Um policial federal aposentado é suspeito de chefiar todo o esquema. A ação é um desdobramento da operação ‘Senhor das Armas’, de 2017. Nesta quinta-feira (20), a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens dos suspeitos, no valor de R$ 50 milhões. Uma pessoa foi presa.

