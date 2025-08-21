Logo R7.com
PF indicia Jair Bolsonaro e Eduardo por coação em tentativa de golpe

PGR avaliará se apresentará denúncia ou arquivará o caso

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por coação em investigação de tentativa de golpe.
  • Mensagens de Bolsonaro revelam planos de solicitar asilo político na Argentina desde fevereiro do ano anterior.
  • Relatório ao STF inclui áudios e conversas envolvendo tentativas de intimidação de autoridades por Eduardo Bolsonaro.
  • A Procuradoria-Geral da República irá decidir sobre o encaminhamento do caso ao STF ou seu arquivamento.

 

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro por suspeita de coação de autoridades em investigação sobre tentativa de golpe de estado. Mensagens no celular de Jair Bolsonaro indicam planos para solicitar asilo político à Argentina desde fevereiro do ano anterior.

O relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal inclui áudios e conversas recuperadas do celular de Bolsonaro, envolvendo o pastor Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro. As conversas sugerem que Eduardo tentou intimidar autoridades brasileiras e interferir nos inquéritos relacionados à tentativa de golpe.

Os documentos serão analisados pela Procuradoria-Geral da República, que decidirá se apresentará denúncia ao STF ou arquivará o caso.

Por que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal?

A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por suspeita de coação de autoridades em uma investigação sobre uma tentativa de golpe de estado.


Que evidências foram apresentadas no relatório da investigação?

O relatório inclui áudios e conversas recuperadas do celular de Jair Bolsonaro, que mostram planos para solicitar asilo político à Argentina desde fevereiro do ano anterior, além de conversas que sugerem que Eduardo tentou intimidar autoridades brasileiras.

Qual é o próximo passo da Procuradoria-Geral da República após o indiciamento?

A Procuradoria-Geral da República irá analisar os documentos e decidir se apresentará uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou se arquivará o caso.


Com quem Jair Bolsonaro estava se comunicando em relação a esses planos?

As conversas recuperadas incluem interações entre Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro.

