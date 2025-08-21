PF indicia Jair Bolsonaro e Eduardo por coação em tentativa de golpe PGR avaliará se apresentará denúncia ou arquivará o caso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h44 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por coação em investigação de tentativa de golpe.

Mensagens de Bolsonaro revelam planos de solicitar asilo político na Argentina desde fevereiro do ano anterior.

Relatório ao STF inclui áudios e conversas envolvendo tentativas de intimidação de autoridades por Eduardo Bolsonaro.

A Procuradoria-Geral da República irá decidir sobre o encaminhamento do caso ao STF ou seu arquivamento.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro por suspeita de coação de autoridades em investigação sobre tentativa de golpe de estado. Mensagens no celular de Jair Bolsonaro indicam planos para solicitar asilo político à Argentina desde fevereiro do ano anterior.

O relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal inclui áudios e conversas recuperadas do celular de Bolsonaro, envolvendo o pastor Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro. As conversas sugerem que Eduardo tentou intimidar autoridades brasileiras e interferir nos inquéritos relacionados à tentativa de golpe.

Os documentos serão analisados pela Procuradoria-Geral da República, que decidirá se apresentará denúncia ao STF ou arquivará o caso.

Por que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal?

A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por suspeita de coação de autoridades em uma investigação sobre uma tentativa de golpe de estado.

Que evidências foram apresentadas no relatório da investigação?

O relatório inclui áudios e conversas recuperadas do celular de Jair Bolsonaro, que mostram planos para solicitar asilo político à Argentina desde fevereiro do ano anterior, além de conversas que sugerem que Eduardo tentou intimidar autoridades brasileiras.

Qual é o próximo passo da Procuradoria-Geral da República após o indiciamento?

A Procuradoria-Geral da República irá analisar os documentos e decidir se apresentará uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou se arquivará o caso.

Com quem Jair Bolsonaro estava se comunicando em relação a esses planos?

As conversas recuperadas incluem interações entre Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro.

