PGR pede arquivamento de investigação sobre cartão de vacinação de Bolsonaro Falta de evidências contra ex-presidente é destacada pela Procuradoria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 00h03 (Atualizado em 28/03/2025 - 00h03 )

PGR pede que investigação sobre suposta fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro seja arquivada

A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação sobre uma possível fraude no cartão de vacinação de Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet argumentou que não há provas suficientes para responsabilizar Bolsonaro, ressaltando que a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid é a única fonte de informação disponível. Segundo Gonet, isso não é suficiente para sustentar a acusação contra o ex-presidente.

