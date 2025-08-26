Logo R7.com
PGR tem até quarta (27) para se manifestar sobre defesa de Bolsonaro

Defesa rebateu planejamento de fuga para Argentina e contato com outros investigados

A Procuradoria-Geral da República tem até quarta-feira para se manifestar sobre a defesa de Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal por atrapalhar o andamento do processo de tentativa de golpe. A defesa de Bolsonaro contestou ainda um suposto planejamento de fuga para a Argentina e repetição de condutas proibidas, como contato com outros investigados. O julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe e outros crimes está previsto para começar dentro de uma semana.

Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por violação de sigilo funcional

