PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024 impulsionado por serviços e indústria

PIB brasileiro cresce 3,4% em 2024 e chega a R$ 11,7 trilhões

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou um crescimento de 3,4% em 2024, alcançando R$ 11,7 trilhões. Este é o melhor desempenho desde 2021. O setor de serviços teve um aumento de 3,7%, enquanto a indústria cresceu 3,3%. Em contraste, o agronegócio sofreu uma retração de 3,2% devido à quebra de safras em culturas como soja e milho.

A expansão econômica resultou em mais contratações em diversas empresas. Na fábrica de papelão onde Fernanda trabalha, houve um aumento de demanda que levou à contratação de mais funcionários. Esse cenário reflete um fortalecimento no consumo interno com mais pessoas empregadas.

O presidente Lula celebrou o crescimento do PIB durante um evento em Minas Gerais e expressou otimismo para o próximo ano com previsões de aumentos no salário mínimo e na geração de empregos.

