Pinguim solitário é avistado na praia de Boa Viagem, Salvador

Em Salvador, um banhista capturou imagens de um pinguim nadando sozinho na praia de Boa Viagem. O avistamento ocorreu nesta quarta-feira, quando o animal foi visto carregando um peixe no bico. Durante esta época do ano, pinguins migram de regiões como Argentina e Chile para o sul do Brasil em busca de águas mais quentes. No entanto, alguns acabam se desviando do grupo e chegando às praias do Nordeste.
