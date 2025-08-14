Logo R7.com
Pinguim solitário é avistado na praia de Boa Viagem, Salvador

Banhista registra pinguim com peixe no bico na capital baiana

Em Salvador, um banhista capturou imagens de um pinguim nadando sozinho na praia de Boa Viagem. O avistamento ocorreu nesta quarta-feira, quando o animal foi visto carregando um peixe no bico. Durante esta época do ano, pinguins migram de regiões como Argentina e Chile para o sul do Brasil em busca de águas mais quentes. No entanto, alguns acabam se desviando do grupo e chegando às praias do Nordeste.

