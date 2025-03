Pix por aproximação começa a funcionar em todo o país; entenda como usar JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 22h48 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h11 ) twitter

O Pix por aproximação começou a funcionar em todo o Brasil. Agora, para realizar um pagamento, basta encostar o telefone na maquininha, sem precisar abrir o aplicativo do banco. Renata, uma usuária assídua, utiliza essa forma de pagamento para quase todas as suas compras, exceto as parceladas. O serviço ainda não está disponível em todos os aparelhos; é necessário cadastrar a conta no aplicativo da carteira digital e confirmar no banco.

