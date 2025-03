Polícia aguarda laudo para definir responsável pela queda de pilastra que matou criança de 7 anos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 21h48 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h10 ) twitter

A Polícia Civil aguarda o laudo da perícia para definir o responsável pela morte de Maria Luísa Oldembergas, de 7 anos, após a queda de uma pilastra em um condomínio, no Rio de Janeiro. Funcionários disseram à polícia que as obras na área de lazer foram finalizadas em dezembro do ano passado. Entre as estruturas reformadas estavam estas duas vigas, que sustentavam uma rede. Imagens da câmera de segurança mostram quando uma das pilastras caiu sobre uma das crianças enquanto brincavam. Uma perícia foi feita para identificar se houve falhas na construção ou na execução da reforma. Fiscais do Conselho Regional de Engenharia devem realizar uma vistoria no condomínio nesta quinta-feira (6).

