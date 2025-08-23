Polícia apreende medicamentos emagrecedores ilegais em São Paulo
Distribuidora vendia produtos sem autorização da Anvisa com receitas médicas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma operação policial na região metropolitana de São Paulo resultou na apreensão de medicamentos emagrecedores de origem desconhecida. Vendidos ilegalmente com receitas médicas, esses produtos eram distribuídos por uma empresa que atuava como fornecedora de produtos estéticos e hospitalares.
Entre os itens apreendidos estavam ampolas de tirzepatida, substância usada em canetas emagrecedoras. As etiquetas dos produtos eram falsificadas para sugerir uma origem internacional. A distribuidora operava sem autorização da Anvisa e fornecia medicamentos para clínicas de estética e profissionais de saúde em todo o país.
Mensagens revelaram que os medicamentos eram anunciados online com receitas médicas por R$ 1.500. Além da tirzepatida, foram apreendidas vitaminas e outros medicamentos sem procedência definida. Todo o material será submetido a perícia.
Um especialista em obesidade alertou sobre os riscos associados ao uso desses medicamentos sem procedência comprovada, destacando a possibilidade de contaminação e falta de garantia de qualidade dos produtos.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu durante a operação policial em São Paulo?
Uma operação policial na região metropolitana de São Paulo resultou na apreensão de medicamentos emagrecedores de origem desconhecida, vendidos ilegalmente com receitas médicas por uma empresa que atuava como fornecedora de produtos estéticos e hospitalares.
Quais tipos de medicamentos foram apreendidos e como eram comercializados?
Foram apreendidas ampolas de tirzepatida, usadas em canetas emagrecedoras, além de vitaminas e outros medicamentos sem procedência definida. Os produtos eram anunciados online com receitas médicas por R$ 1.500.
Por que a distribuidora dos medicamentos foi considerada ilegal?
A distribuidora operava sem autorização da Anvisa e fornecia medicamentos para clínicas de estética e profissionais de saúde em todo o país, utilizando etiquetas falsificadas para sugerir uma origem internacional.
Quais são os riscos associados ao uso de medicamentos emagrecedores de origem desconhecida?
Um especialista em obesidade alertou sobre os riscos do uso desses medicamentos sem procedência comprovada, destacando a possibilidade de contaminação e a falta de garantia de qualidade dos produtos.
Assista ao vídeo - Medicamentos emagrecedores comercializadas de forma clandestina são apreendidos
Veja também
Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!