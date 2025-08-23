Polícia apreende medicamentos emagrecedores ilegais em São Paulo Distribuidora vendia produtos sem autorização da Anvisa com receitas médicas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Polícia apreendeu medicamentos emagrecedores ilegais na região metropolitana de São Paulo.

Produtos eram vendidos sem autorização da Anvisa e com receitas médicas falsificadas.

Itens apreendidos incluíam tirzepatida e outros medicamentos sem procedência definida.

Especialista alerta para os riscos do uso de medicamentos sem garantia de qualidade.

Medicamentos emagrecedores comercializadas de forma clandestina são apreendidos

Uma operação policial na região metropolitana de São Paulo resultou na apreensão de medicamentos emagrecedores de origem desconhecida. Vendidos ilegalmente com receitas médicas, esses produtos eram distribuídos por uma empresa que atuava como fornecedora de produtos estéticos e hospitalares.

Entre os itens apreendidos estavam ampolas de tirzepatida, substância usada em canetas emagrecedoras. As etiquetas dos produtos eram falsificadas para sugerir uma origem internacional. A distribuidora operava sem autorização da Anvisa e fornecia medicamentos para clínicas de estética e profissionais de saúde em todo o país.

Mensagens revelaram que os medicamentos eram anunciados online com receitas médicas por R$ 1.500. Além da tirzepatida, foram apreendidas vitaminas e outros medicamentos sem procedência definida. Todo o material será submetido a perícia.

Um especialista em obesidade alertou sobre os riscos associados ao uso desses medicamentos sem procedência comprovada, destacando a possibilidade de contaminação e falta de garantia de qualidade dos produtos.

‌



Perguntas e Respostas

O que aconteceu durante a operação policial em São Paulo?

Uma operação policial na região metropolitana de São Paulo resultou na apreensão de medicamentos emagrecedores de origem desconhecida, vendidos ilegalmente com receitas médicas por uma empresa que atuava como fornecedora de produtos estéticos e hospitalares.

‌



Quais tipos de medicamentos foram apreendidos e como eram comercializados?

Foram apreendidas ampolas de tirzepatida, usadas em canetas emagrecedoras, além de vitaminas e outros medicamentos sem procedência definida. Os produtos eram anunciados online com receitas médicas por R$ 1.500.

‌



Por que a distribuidora dos medicamentos foi considerada ilegal?

A distribuidora operava sem autorização da Anvisa e fornecia medicamentos para clínicas de estética e profissionais de saúde em todo o país, utilizando etiquetas falsificadas para sugerir uma origem internacional.

Quais são os riscos associados ao uso de medicamentos emagrecedores de origem desconhecida?

Um especialista em obesidade alertou sobre os riscos do uso desses medicamentos sem procedência comprovada, destacando a possibilidade de contaminação e a falta de garantia de qualidade dos produtos.

Assista ao vídeo - Medicamentos emagrecedores comercializadas de forma clandestina são apreendidos

Veja também

‌



Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/08/2025 Corpo de advogado que teve carro esmagado por caminhão é enterrado no interior de São Paulo Homem é preso por abandonar cachorro no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis Pás de turbina eólica se soltam após motor pegar fogo no interior do Ceará PF prende influenciadora suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro Minuto JR: Brasil nega pedido da ONU para custear hospedagem de países que vão vir para a COP30 Consumo de alimentos saudáveis pode evitar o acúmulo de gordura no fígado Senador Marcos do Val faz live para atacar Moraes e volta a descumprir decisão do STF Presidente da Venezuela Nicolás Maduro convoca alistamento para toda a população Levantamento do IBGE revela que brasileiros estão morando sozinhos cada vez mais Flagrantes de mulheres que limpavam janelas levantam discussão sobre segurança no trabalho Defesa de Bolsonaro presta esclarecimentos sobre supostos descumprimentos de medidas cautelares Prefeitura de Embu das Artes (SP) fecha canil clandestino onde animais eram submetidos a maus tratos Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico Presidente do Banco Central americano indica que taxa básica de juros dos EUA pode cair em breve BNDES detalha como será acesso a crédito do programa 'Brasil Soberano' Autoridades israelenses vão enviar comitiva para negociar com o Hamas a libertação de reféns Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA Astrônomos profissionais e amadores registram milhares de raios no RS Presidente Lula defende participação de países da região amazônica na COP30, no Brasil

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!