Polícia apreende quase 90 balões ilegais em São Paulo

Na zona leste de São Paulo, autoridades apreenderam quase 90 balões ilegais e mais de 300 artefatos explosivos durante uma operação que resultou na prisão de duas pessoas. Em Brasília, moradores usaram baldes e mangueiras para conter um incêndio que ameaçava suas casas até a chegada dos bombeiros, que controlaram as chamas. Na capital federal, a umidade relativa do ar estava em um nível crítico de 12%.
No Rio Grande do Sul, foi identificado o corpo de uma mulher desaparecida durante as enchentes do ano anterior. A identificação foi possível graças à doação de material genético pela filha da vítima para um exame de DNA. O corpo foi encontrado às margens do Rio Taquari.
