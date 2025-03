Polícia busca sequestrador após crime em pet shop de São Paulo Mulher ficou três horas em cativeiro; um criminoso foi morto durante a ação policial JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 11/03/2025 - 23h57 ) twitter

Polícia procura por criminoso que sequestrou uma mulher no estacionamento de um pet shop em SP

A polícia está à procura de um dos criminosos envolvidos no sequestro de uma mulher de 45 anos em um estacionamento de pet shop em São Paulo. A vítima foi mantida refém por três horas até ser resgatada pela polícia. Durante a operação, um dos sequestradores foi baleado e morreu, enquanto o outro conseguiu fugir.

O incidente começou quando a mulher estava colocando suas compras no carro e foi abordada por dois homens, um mascarado e outro usando boné. A vítima relatou que foi jogada no chão do veículo e ameaçada enquanto transferiam dinheiro de sua conta bancária. “Se você errar uma senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter bala na cara”, disse um dos criminosos.

O resgate só foi possível graças a um funcionário do pet shop que identificou o carro através das câmeras de segurança e alertou o marido da vítima. Ele rastreou o celular da esposa e acionou a Polícia Militar. Na abordagem ao veículo dos sequestradores, houve confronto com a polícia.

Apesar do susto, a mulher saiu ilesa fisicamente, mas ainda enfrenta o trauma do ocorrido. Ela destacou a importância de aplicativos que permitem a localização em tempo real dos familiares em situações emergenciais.

