Polícia busca suspeitos pela morte de médica da Marinha no Rio Operação coincide com novo caso de bala perdida na cidade 13/03/2025 - 00h02

Polícia faz buscas pelos suspeitos da morte de médica da Marinha no Rio

A Polícia Civil realizou buscas por suspeitos envolvidos na morte da médica Gisele Mendes de Souza e Mello, em dezembro, no Hospital Naval do Rio. A ação policial ocorreu no mesmo dia em que uma mulher foi atingida por uma bala perdida em Quintino, zona norte do Rio.

A vítima em Quintino foi ferida na orelha enquanto deixava sua filha na escola. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. O incidente levou à suspensão das aulas no turno da manhã, afetando cerca de três mil alunos. A polícia acredita que o tiro partiu de criminosos em fuga por uma área de mata.

Entre os alvos da operação estava Iuri Machado Ribeiro, apontado como segurança do tráfico. Um suspeito foi preso em flagrante com um celular roubado. Ao todo, foram identificados 23 suspeitos, incluindo o autor do disparo que permanece foragido.

Assista em vídeo - Polícia faz buscas pelos suspeitos da morte de médica da Marinha no Rio

