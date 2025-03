Polícia Civil do Rio realiza maior operação com 527 prisões Luiz Carlos Lomba, conhecido como Chocolate, é capturado tentando mudar aparência JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 23h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maior operação da Polícia Civil do RJ captura 527 foragidos, incluindo um dos chefes do tráfico

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 527 foragidos em uma operação histórica nesta quinta-feira (13). Entre os detidos está Luiz Carlos Lomba, apelidado de Chocolate, um dos traficantes mais procurados do estado. Ele foi capturado em Itaperuna enquanto realizava procedimentos estéticos para alterar sua aparência e evitar reconhecimento.

Lomba é apontado como líder da facção Terceiro Comando Puro e comandava o tráfico no Complexo da Maré à distância. A ação envolveu mais de 2 mil policiais civis e visou suspeitos de roubo, receptação e latrocínio. Durante a operação, uma viatura foi alvo de disparos na zona oeste e caiu em um valão; felizmente, ninguém ficou ferido.

Os presos têm supostas ligações com grandes facções criminosas do Rio e são acusados de serem responsáveis por uma parcela significativa dos roubos no estado. Segundo a polícia, o lucro das atividades ilegais financia a compra de armas e munições, intensificando as disputas por território.

Assista em vídeo - Maior operação da Polícia Civil do RJ captura 527 foragidos, incluindo um dos chefes do tráfico

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!