Polícia Civil faz operação em Belém (PA) contra quadrilha que realiza fraudes bancárias JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 19h04 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil do Pará faz uma operação em Belém (PA) e no interior do estado contra uma quadrilha que realizava fraudes bancárias. 13 pessoas já foram presas. Segundo a polícia, os suspeitos usavam a técnica conhecida como "fishing" para ter acesso às contas bancárias das vítimas. Com os dados na mão, os criminosos faziam empréstimos, saques e transferências bancárias. O prejuízo com o esquema pode chegar a R$ 600 milhões.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD