Polícia desarticula quadrilha que anunciava concursos falsos
Esquema enganou mais de 640 pessoas com promessas fraudulentas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma operação da Polícia Civil desmantelou um grupo que divulgava anúncios falsos de concursos nas redes sociais, afetando mais de 640 vítimas na Grande São Paulo e interior paulista. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em propriedades dos suspeitos, onde foi descoberta uma central clandestina de TV a cabo.
Os investigadores apreenderam carros de luxo e equipamentos eletrônicos, revelando que os envolvidos criavam sites fraudulentos para atrair vítimas com falsas oportunidades de emprego e promoções tentadoras. Em um caso específico, uma vítima perdeu R$160 acreditando participar de um concurso público federal.
Os suspeitos, jovens que ostentavam luxo nas redes sociais, recompensavam cúmplices por metas alcançadas no esquema fraudulento. A quadrilha movimentava cerca de R$40 milhões por mês através de empresas fictícias criadas para sustentar suas atividades ilegais. Especialistas destacam que plataformas digitais devem ser responsabilizadas por hospedar anúncios enganosos, enquanto redes sociais incentivam denúncias contra tais conteúdos.
Qual foi a operação realizada pela Polícia Civil?
A operação da Polícia Civil desmantelou um grupo que divulgava anúncios falsos de concursos nas redes sociais, afetando mais de 640 pessoas na Grande São Paulo e interior paulista.
Que tipo de material foi apreendido durante a operação?
Durante a operação, os investigadores apreenderam carros de luxo e equipamentos eletrônicos, além de descobrir uma central clandestina de TV a cabo nos imóveis dos suspeitos.
Qual foi o impacto financeiro do esquema fraudulento?
A quadrilha movimentava cerca de R$40 milhões por mês por meio de empresas fictícias criadas para sustentar suas atividades ilegais.
O que especialistas recomendam sobre anúncios enganosos nas plataformas digitais?
Especialistas destacam que plataformas digitais devem ser responsabilizadas por hospedar anúncios enganosos e incentivam as redes sociais a promoverem denúncias contra tais conteúdos.
Veja também
Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!