Polícia desarticula quadrilha que anunciava concursos falsos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Polícia Civil desarticula quadrilha que promovia concursos falsos, enganando mais de 640 pessoas.

Grupo usava redes sociais e sites fraudulentos para atrair vítimas com promessas de emprego.

Durante a operação, foram apreendidos carros de luxo e equipamentos eletrônicos, revelando uma central clandestina de TV a cabo.

Quadrilha movimentava cerca de R$40 milhões por mês, e especialistas pedem responsabilização das plataformas digitais por anúncios enganosos.

Uma operação da Polícia Civil desmantelou um grupo que divulgava anúncios falsos de concursos nas redes sociais, afetando mais de 640 vítimas na Grande São Paulo e interior paulista. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em propriedades dos suspeitos, onde foi descoberta uma central clandestina de TV a cabo.

Os investigadores apreenderam carros de luxo e equipamentos eletrônicos, revelando que os envolvidos criavam sites fraudulentos para atrair vítimas com falsas oportunidades de emprego e promoções tentadoras. Em um caso específico, uma vítima perdeu R$160 acreditando participar de um concurso público federal.

Os suspeitos, jovens que ostentavam luxo nas redes sociais, recompensavam cúmplices por metas alcançadas no esquema fraudulento. A quadrilha movimentava cerca de R$40 milhões por mês através de empresas fictícias criadas para sustentar suas atividades ilegais. Especialistas destacam que plataformas digitais devem ser responsabilizadas por hospedar anúncios enganosos, enquanto redes sociais incentivam denúncias contra tais conteúdos.

